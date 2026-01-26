LES JEUX DÉBARQUENT ! Martigné-sur-Mayenne

LES JEUX DÉBARQUENT !

5 Rue Véga Martigné-sur-Mayenne Mayenne

2026-03-20 16:00:00

fin : 2026-03-20

2026-03-20

RDV le 20 mars, 16h, à la bibliothèque de Martigné-sur-Mayenne

Les ludothécaires vous présentent les nouveaux jeux autour de parties endiablées. .

5 Rue Véga Martigné-sur-Mayenne 53470 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 26 06 58

English :

RDV March 20, 4pm, at the Martigné-sur-Mayenne library

