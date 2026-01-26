LES JEUX DÉBARQUENT ! Martigné-sur-Mayenne
LES JEUX DÉBARQUENT ! Martigné-sur-Mayenne vendredi 20 mars 2026.
LES JEUX DÉBARQUENT !
5 Rue Véga Martigné-sur-Mayenne Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20 16:00:00
fin : 2026-03-20
Date(s) :
2026-03-20
RDV le 20 mars, 16h, à la bibliothèque de Martigné-sur-Mayenne
Les ludothécaires vous présentent les nouveaux jeux autour de parties endiablées. .
5 Rue Véga Martigné-sur-Mayenne 53470 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 26 06 58
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
RDV March 20, 4pm, at the Martigné-sur-Mayenne library
L’événement LES JEUX DÉBARQUENT ! Martigné-sur-Mayenne a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de Tourisme Mayenne Co