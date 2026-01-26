LES JEUX DEBARQUENT ! Sacé

LES JEUX DEBARQUENT !

14 Place de l’Église Sacé Mayenne

Début : 2026-03-27 16:30:00

RDV le 27 mars, 16h30, à la bibliothèque de Sacé

Les ludothécaires vous présentent les nouveaux jeux autour de parties endiablées. .

RDV March 27, 4:30 pm, at the Sacé library

