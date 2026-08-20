Les Jeux d’Estaminet, Bibliothèque Max Pol Fouchet de THIANT, Thiant

Informations pratiques

Les Jeux d’Estaminet Samedi 3 octobre, 10h30, 14h00 Bibliothèque Max Pol Fouchet de THIANT Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Découverte et partage autour des jeux traditionnels d’estaminet, dans une ambiance conviviale et intergénérationnelle.

Bibliothèque Max Pol Fouchet de THIANT rue Anatole France 59224 THIANT Thiant 59224 Nord Hauts-de-France 0327242558 http://thiant.fr https://www.facebook.com/p/Ville-de-Thiant-Officiel-61588906275546/ Bibliothèque Max Pol Fouchet Salle du Temps de Vivre (ancienne école des filles) cour du City Park Ligne de bus 17/103 – Parking CIG-CIC dans la cour

Biblis en folie 2026

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