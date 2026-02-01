Les Jeux du Carnaval Château de Sully Sully

Les Jeux du Carnaval

Château de Sully 4 Rue du Château Sully Saône-et-Loire

Tarif : 6.6 – 6.6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 14:00:00

fin : 2026-02-12

Date(s) :

2026-02-07 2026-02-08 2026-02-09 2026-02-10 2026-02-11 2026-02-12 2026-02-15 2026-02-21 2026-02-22

Animation familiale, conseillée pour les 4 8 ans.

À cette occasion, nous avons le plaisir d’inviter petits et grands à nous rejoindre pour un moment festif et créatif!

Au programme atelier de confection de masques suivi par des petits jeux comme les statues musicales dans le Château, avant que ne sonne l’heure du goûter.

Nous vous encourageons vivement à fouiller dans vos malles et à venir déguisés!

Réservation indispensable ! .

Château de Sully 4 Rue du Château Sully 71360 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 82 09 86 info@chateaudesully.com

