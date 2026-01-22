Les jeux du jeudi Le Café des Arts Beaumont-en-Auge
Les jeux du jeudi
Le Café des Arts 1 Place de Verdun Beaumont-en-Auge Calvados
Début : 2026-02-12 17:00:00
fin : 2026-02-12 19:00:00
2026-02-12
Jeux de société
Apportez vos jeux de société.
Les tables habituelles s’effaceront pour laisser place aux plateaux colorés et aux boîtes de jeux qui s’empilent. .
English : Les jeux du jeudi
Board games
