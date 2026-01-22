Les jeux du jeudi Le Café des Arts Beaumont-en-Auge

Les jeux du jeudi

Le Café des Arts 1 Place de Verdun Beaumont-en-Auge Calvados

Début : 2026-02-12 17:00:00

fin : 2026-02-12 19:00:00

2026-02-12

Jeux de société

Apportez vos jeux de société.

Les tables habituelles s’effaceront pour laisser place aux plateaux colorés et aux boîtes de jeux qui s’empilent. .

Le Café des Arts 1 Place de Verdun Beaumont-en-Auge 14950 Calvados Normandie +33 2 31 64 81 70

English : Les jeux du jeudi

Board games

