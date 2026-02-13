Les jeux du jeudi !, Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont, Bordeaux
Les jeux du jeudi ! 19 février – 12 mars, les jeudis Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont Gironde
Entrée libre
Début : 2026-02-19T14:00:00+01:00 – 2026-02-19T16:00:00+01:00
Fin : 2026-03-12T14:00:00+01:00 – 2026-03-12T16:00:00+01:00
Vous ne voulez plus perdre contre vos enfants et petits-enfants ? Vous êtes rouillés au Skyjo ?
Venez vous entraîner aux classiques ou faire des découvertes avec Quentin, tous les jeudis dès 14h dans une ambiance détendue !
Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont Place de l’Eglise Saint-Augustin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Saint-Augustin Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 99 60 30 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 24 99 60 30 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
