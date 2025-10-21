Les Jeux du Kastell Tonquédec
Les Jeux du Kastell Tonquédec mardi 21 octobre 2025.
Les Jeux du Kastell
Château de Tonquédec Tonquédec Côtes-d’Armor
Début : 2025-10-21 14:00:00
fin : 2025-10-21 16:00:00
Date(s) :
2025-10-21 2025-10-23 2025-10-28
Jeux & Batailles en famille, enfants & adultes (à partir de 8 ans) avec Terres de Chevaliers et son animateur passionné.
Tenues et équipement d’imitation haut de gamme, épées, boucliers & archerie feront de vous des héros imaginaires !
Aventure et convivialité garanties dans ce décor extraordinaire.
Entrée incluse pour les participants.
Spectateurs bienvenus, aux conditions habituelles du château. .
Château de Tonquédec Tonquédec 22140 Côtes-d’Armor Bretagne
