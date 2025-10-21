Les Jeux du Kastell Tonquédec

Les Jeux du Kastell Tonquédec mardi 21 octobre 2025.

Château de Tonquédec Tonquédec Côtes-d'Armor

Début : 2025-10-21 14:00:00

fin : 2025-10-21 16:00:00

2025-10-21 2025-10-23 2025-10-28

Jeux & Batailles en famille, enfants & adultes (à partir de 8 ans) avec Terres de Chevaliers et son animateur passionné.

Tenues et équipement d’imitation haut de gamme, épées, boucliers & archerie feront de vous des héros imaginaires !

Aventure et convivialité garanties dans ce décor extraordinaire.

Entrée incluse pour les participants.

Spectateurs bienvenus, aux conditions habituelles du château. .

Château de Tonquédec Tonquédec 22140 Côtes-d’Armor Bretagne

