Les jeux du Kastell Tonquédec
Les jeux du Kastell Tonquédec jeudi 16 avril 2026.
Tonquédec
Les jeux du Kastell
Château de Tonquédec Tonquédec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 14:00:00
fin : 2026-04-16 16:00:00
Date(s) :
2026-04-16 2026-04-23 2026-04-30
Venez batailler en famille ou entre amis, à l’occasion des Jeux du Kastell, ou partir en quête de l’Énigme du Kastell ( tous les jours, sur demande ticket d’entrée +3€ par famille).
Profitez aussi du Printemps dans ce décor authentique et des vues imprenables des Donjons sur la forêt et la belle Vallée du Léguer. .
Château de Tonquédec Tonquédec 22140 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Les jeux du Kastell Tonquédec a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose