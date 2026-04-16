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Les jeux du Kastell Tonquédec

Les jeux du Kastell Tonquédec jeudi 16 avril 2026.

Adresse : Château de Tonquédec

Ville : 22140 Tonquédec

Département : Côtes-d'Armor

Début : jeudi 16 avril 2026

Fin : jeudi 16 avril 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Tonquédec

Les jeux du Kastell

Château de Tonquédec Tonquédec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 14:00:00
fin : 2026-04-16 16:00:00

Date(s) :
2026-04-16 2026-04-23 2026-04-30

Venez batailler en famille ou entre amis, à l’occasion des Jeux du Kastell, ou partir en quête de l’Énigme du Kastell ( tous les jours, sur demande ticket d’entrée +3€ par famille).
Profitez aussi du Printemps dans ce décor authentique et des vues imprenables des Donjons sur la forêt et la belle Vallée du Léguer.   .

Château de Tonquédec Tonquédec 22140 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Les jeux du Kastell Tonquédec a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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