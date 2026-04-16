Tonquédec

Les jeux du Kastell

Château de Tonquédec Tonquédec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 14:00:00

fin : 2026-04-16 16:00:00

Date(s) :

2026-04-16 2026-04-23 2026-04-30

Venez batailler en famille ou entre amis, à l’occasion des Jeux du Kastell, ou partir en quête de l’Énigme du Kastell ( tous les jours, sur demande ticket d’entrée +3€ par famille).

Profitez aussi du Printemps dans ce décor authentique et des vues imprenables des Donjons sur la forêt et la belle Vallée du Léguer. .

Château de Tonquédec Tonquédec 22140 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Les jeux du Kastell Tonquédec a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose