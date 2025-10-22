Les jeux du mercredi Bourgneuf-en-Retz Villeneuve-en-Retz

Les jeux du mercredi sont de retour au Musée du Pays de Retz situé à Villeneuve-en-Retz. C’est les vacances, on en profite en famille pour venir redécouvrir les jeux en bois d’autrefois !

Toute l’après-midi, en plus de la découverte des différentes collections et expositions incluses dans le prix de la visite, petits et grands pourront tester les différents jeux en bois grandeur nature exposés dans le patio du Musée ou à l’intérieur en fonction de la météo.

Venez-vous amuser en famille, rigoler et partager des moments vraiment sympas !

Animations au programme

une douzaine de jeux anciens en bois et de société grand format seront mis à votre disposition le jeu de la grenouille, le billard Nicolas et Aérobille, le plateau d’équilibre, les petits chevaux, le jeu de l’Oie, les dames chinoises, la tour de Hanoï, le fermez la boîte…

des espaces thématiques pour découvrir des pièces d’archéologiques en argile d’un four à sel de l’époque gauloise

atelier d’écriture à la plume d’antan pour tenter d’écrire à l’ancienne

l’art du cartonnage avec la réalisation de maquettes de yoles; barque traditionnelle du Marais Breton

la présentation de grands personnages historiques avec la possibilité d’essayer des répliques de casques et de chapeaux portés à l’époque de célèbres personnages qui ont marqué l’histoire locale, venez-vous costumer en terribles vikings

Pratique

les jeux du mercredi seront proposés pendant les vacances scolaires à différentes périodes de l’année d’avril à novembre

chaque enfant repartira avec un sachet de galettes de l’atelier St Michel

Bourgneuf-en-Retz 6 rue des Moines Villeneuve-en-Retz 44580 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 40 83 apr@museedupaysderetz.fr

English :

Wednesday games are back at the Musée du Pays de Retz in Villeneuve-en-Retz. It’s the vacations, so the whole family can come and rediscover the wooden games of yesteryear!

German :

Die Mittwochsspiele sind wieder im Musée du Pays de Retz in Villeneuve-en-Retz zu sehen. Es sind Ferien, die man mit der Familie nutzt, um die Holzspiele von früher wiederzuentdecken!

Italiano :

Tornano i giochi del mercoledì al Musée du Pays de Retz di Villeneuve-en-Retz. È il periodo delle vacanze, quindi tutta la famiglia può venire a riscoprire i giochi di legno di una volta!

Espanol :

Vuelven los juegos de los miércoles en el Museo del País de Retz, en Villeneuve-en-Retz. Son vacaciones, ¡así que toda la familia puede venir a redescubrir los juegos de madera de antaño!

