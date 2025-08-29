LES JEUX DU PAYS DE MESLAY GREZ Place de l’Église Saint-Denis-du-Maine
Place de l’Église Base de loisirs de la Chesnaie Saint-Denis-du-Maine Mayenne
Début : 2025-08-29 15:00:00
fin : 2025-08-29 21:00:00
2025-08-29
Les Jeux du Pays de Meslay-Grez reviennent le vendredi 29 août !
De 15h à 19h
Participez à de nombreuses initiations sportives et ludiques
Tir à l’arc Hockey sur gazon Sandball Kayak / Paddle Cible de golf Parcours aveugle Parcours en fauteuil (à confirmer) Relais écolo –Jeux en bois Foot & Basket Carabine laser Motricité pour les petits
19h 21h
Dîner & détente avec le foodtruck Maison Blé Noir + quiz géant
21h15
Cinéma plein air « Un p’tit truc en plus »
Apportez vos chaises et couvertures !
Une journée festive, inclusive et conviviale à partager en famille ou entre amis !
Organisé dans le cadre du Contrat Local de Santé du Pays de Meslay-Grez
Informations 02 43 64 37 44 o.tourisme@paysmeslaygrez.fr .
Place de l’Église Base de loisirs de la Chesnaie Saint-Denis-du-Maine 53170 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 64 37 44 o.tourisme@paysmeslaygrez.fr
English :
Les Jeux du Pays de Meslay-Grez are back on Friday, August 29!
German :
Die Jeux du Pays de Meslay-Grez kehren am Freitag, den 29. August zurück!
Italiano :
Venerdì 29 agosto tornano i Giochi campestri di Meslay-Grez!
Espanol :
Los Juegos Campestres de Meslay-Grez vuelven el viernes 29 de agosto
