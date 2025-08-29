LES JEUX DU PAYS DE MESLAY GREZ Place de l’Église Saint-Denis-du-Maine

LES JEUX DU PAYS DE MESLAY GREZ

Place de l’Église Base de loisirs de la Chesnaie Saint-Denis-du-Maine Mayenne

Les Jeux du Pays de Meslay-Grez reviennent le vendredi 29 août !

De 15h à 19h

Participez à de nombreuses initiations sportives et ludiques

Tir à l’arc Hockey sur gazon Sandball Kayak / Paddle Cible de golf Parcours aveugle Parcours en fauteuil (à confirmer) Relais écolo –Jeux en bois Foot & Basket Carabine laser Motricité pour les petits

19h 21h

Dîner & détente avec le foodtruck Maison Blé Noir + quiz géant

21h15

Cinéma plein air « Un p’tit truc en plus »

Apportez vos chaises et couvertures !

Une journée festive, inclusive et conviviale à partager en famille ou entre amis !

Organisé dans le cadre du Contrat Local de Santé du Pays de Meslay-Grez

Informations 02 43 64 37 44 o.tourisme@paysmeslaygrez.fr .

Place de l’Église Base de loisirs de la Chesnaie Saint-Denis-du-Maine 53170 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 64 37 44 o.tourisme@paysmeslaygrez.fr

