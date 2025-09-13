Les jeux du royaume Wangenbourg Wangenbourg-Engenthal

Les jeux du royaume Wangenbourg

Lieu-dit Langacker Wangenbourg-Engenthal Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-09-13 13:30:00

fin : 2025-09-13 18:00:00

2025-09-13

Evénement multisports sur le thème médiéval

Les Jeux du Royaume Sports pour Tous vous attendent le samedi 13 septembre 2025 !

Entrez dans l’univers médiéval de Wangenbourg à l’occasion d’une demi-journée festive et sportive organisée par le Comité Territorial Sports pour Tous Alsace. L’événement se tiendra le samedi 13 septembre 2025, de 13h30 à 18h, à la salle polyvalente de Wangenbourg, pour une après-midi placée sous le signe de l’aventure.

Au programme de ces Jeux du Royaume un mélange d’activités ludiques, sportives et immersives. Venez tester votre sens de l’aventure avec un escape game, partez à la découverte des environs lors d’une course d’orientation, venez défier vos proches au tir à l’arc ou encore essayez le VTT, en version électrique ou musculaire.

Les balades à cheval autour du château et bien d’autres surprises rythmeront également cette journée unique, pensée pour toute la famille.

L’événement est ouvert à tous, que vous soyez licencié au Comité Territorial Sports pour Tous Alsace ou non. C’est l’occasion idéale de partager un bon moment entre amis ou en famille, dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

Une buvette sera disponible pour vous rafraichir tout au long de l’après-midi. L’entrée est gratuite et sans inscription préalable . De quoi vivre cette aventure médiévale en famille ou entre amis. .

