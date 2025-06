LES JEUX DU STADE – LEGENDORIA Roost Warendin

LES JEUX DU STADE Début : 2025-07-16 à 14:00. Tarif : – euros.

Pour la rentrée prochaine, et pour bien démarrer cette année Olympique, découvrez notre tout nouveau spectacle : Les Jeux du Stade ! Petit Jean décide d’organiser des grands jeux pour aider Mitsou à se remettre au Sport ! Et ça tombe bien, il y a un pré à coté de la maison de Pappy ! Alors préparez vos baskets, vos shorts et vos dossards, les épreuves vont démarrer.Dès 3 ans

LEGENDORIA FERME DU CHATEAU DE BERNICOURT 59286 Roost Warendin 59