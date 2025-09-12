Les jeux du vendredi à la médiathèque Médiathèque Intercommunale Montélimar

Vendredi 2025-09-12 14:30:00

2025-09-12 16:30:00

2025-09-12

Scrabble, Mots pour mots, Échecs, Triomino, Jeux de cartes… Venez partager vos jeux préférés ou en découvrir de nouveaux.

Médiathèque Intercommunale 16 Avenue du Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr

English :

Scrabble, Words for Words, Chess, Triomino, Card games… Come and share your favorite games or discover new ones.

German :

Scrabble, Mots pour mots, Schach, Triomino, Kartenspiele… Kommen Sie und teilen Sie Ihre Lieblingsspiele oder entdecken Sie neue.

Italiano :

Scarabeo, Parole per parole, Scacchi, Triomino, Giochi di carte… Venite a condividere i vostri giochi preferiti o a scoprirne di nuovi.

Espanol :

Scrabble, Palabras por palabras, Ajedrez, Triomino, Juegos de cartas… Venga a compartir sus juegos favoritos o a descubrir otros nuevos.

L’événement Les jeux du vendredi à la médiathèque Montélimar a été mis à jour le 2025-07-07 par Montélimar Tourisme Agglomération