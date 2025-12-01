Les jeux du vendredi à la médiathèque Médiathèque Intercommunale Montélimar
Les jeux du vendredi à la médiathèque Médiathèque Intercommunale Montélimar vendredi 12 décembre 2025.
Les jeux du vendredi à la médiathèque
Début : 2025-12-12 14:30:00
fin : 2025-12-12 16:30:00
2025-12-12
Scrabble, Mots pour Mots, Echecs, Triomino, Jeux de cartes… Venez partager vos jeux préférés ou en découvrir de nouveaux.
Médiathèque Intercommunale 16 bd Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr
English :
Scrabble, Words for Words, Chess, Triomino, Card games… Come and share your favorite games or discover new ones.
German :
Scrabble, Mots pour Mots, Schach, Triomino, Kartenspiele… Kommen Sie und teilen Sie Ihre Lieblingsspiele oder entdecken Sie neue.
Italiano :
Scarabeo, Parole per parole, Scacchi, Triomino, Giochi di carte… Venite a condividere i vostri giochi preferiti o a scoprirne di nuovi.
Espanol :
Scrabble, Palabras por palabras, Ajedrez, Triomino, Juegos de cartas… Venga a compartir sus juegos favoritos o a descubrir otros nuevos.
L’événement Les jeux du vendredi à la médiathèque Montélimar a été mis à jour le 2025-11-05 par Montélimar Tourisme Agglomération