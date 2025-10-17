Les Jeux du vin à La cave du cours Mirabeau La cave du Cours Mirabeau Aix-en-Provence

Les Jeux du vin à La cave du cours Mirabeau La cave du Cours Mirabeau Aix-en-Provence vendredi 17 octobre 2025.

Les Jeux du vin à La cave du cours Mirabeau

Vendredi 17 octobre 2025 de 19h45 à 23h. La cave du Cours Mirabeau 19 Cours Mirabeau Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17 19:45:00

fin : 2025-10-17 23:00:00

Date(s) :

2025-10-17

Venez participer à une soirée ludique autour du vin dans un cadre authentique.Adultes

Les jeux du vin quizz, jeu des arômes, 4 vins à l’aveugle, autour de planches de charcuteries et fromages. .

La cave du Cours Mirabeau 19 Cours Mirabeau Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Come and take part in a fun wine evening in an authentic setting.

German :

Nehmen Sie an einem spielerischen Abend rund um den Wein in einem authentischen Rahmen teil.

Italiano :

Partecipate a una divertente serata di degustazione di vini in un ambiente autentico.

Espanol :

Venga y participe en una divertida velada de cata de vinos en un entorno auténtico.

L’événement Les Jeux du vin à La cave du cours Mirabeau Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme d’Aix en Provence