Les Jeux du vin à La cave du cours Mirabeau La cave du Cours Mirabeau Aix-en-Provence vendredi 17 octobre 2025.
Les Jeux du vin à La cave du cours Mirabeau
Vendredi 17 octobre 2025 de 19h45 à 23h. La cave du Cours Mirabeau 19 Cours Mirabeau Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Début : 2025-10-17 19:45:00
fin : 2025-10-17 23:00:00
2025-10-17
Venez participer à une soirée ludique autour du vin dans un cadre authentique.Adultes
Les jeux du vin quizz, jeu des arômes, 4 vins à l’aveugle, autour de planches de charcuteries et fromages. .
La cave du Cours Mirabeau 19 Cours Mirabeau Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Come and take part in a fun wine evening in an authentic setting.
German :
Nehmen Sie an einem spielerischen Abend rund um den Wein in einem authentischen Rahmen teil.
Italiano :
Partecipate a una divertente serata di degustazione di vini in un ambiente autentico.
Espanol :
Venga y participe en una divertida velada de cata de vinos en un entorno auténtico.
