Les jeux envahissent l’Abbaye ! Place Saint-Germain Auxerre

Les jeux envahissent l’Abbaye !
Début : 2025-12-22 14:00:00
fin : 2025-12-29 17:00:00
2025-12-22
Jeux antiques (Latroncules, casse-tête d’Archimède…) et jeux intemporels (Docteur Maboul, Petits Chevaux, Cochon qui rit…) envahissent les collections du musée d’art et d’histoire pendant les vacances de fin d’année.
Le 22 décembre, de 14h à 17h,
le 24 décembre, de 14h à 16,
et du 26 au 29 décembre, de 15h à 17h
En famille (dès 3 ans en accès libre .
Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
