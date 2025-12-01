Les jeux envahissent l’Abbaye ! Place Saint-Germain Auxerre

Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain Auxerre

Gratuit

22 décembre 2025 14:00:00
29 décembre 2025 17:00:00

2025-12-22

Jeux antiques (Latroncules, casse-tête d’Archimède…) et jeux intemporels (Docteur Maboul, Petits Chevaux, Cochon qui rit…) envahissent les collections du musée d’art et d’histoire pendant les vacances de fin d’année.

Le 22 décembre, de 14h à 17h,

le 24 décembre, de 14h à 16,

et du 26 au 29 décembre, de 15h à 17h

En famille (dès 3 ans en accès libre   .

Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

