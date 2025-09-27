Les jeux olympiques aux Clos Chartres

Les jeux olympiques aux Clos Chartres samedi 27 septembre 2025.

La Résidence Jeunes Actifs (RJA) du quartier des Petits-Clos organise les J.O. des Petits-Clos une journée multisports le samedi 27 septembre, sur le mail.
Au menu sportif mur d’escalade de l’Ufolep ; boxe éducative avec le C’Chartres Boxe ; initiations et démonstrations de karaté par le C’Chartres Karaté Shukokai ; découverte de la pêche, etc.

Dans le cadre du projet Découvre ta nature soutenu par la Ville et l’État au titre du dispositif Engagements quartier 2030 , la Résidence Jeunes Actifs (RJA) du quartier multiplie les actions afin de créer du lien social avec les jeunes de 16 à 25 ans.   .

Mail des Petits Clos Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 28 01 29 79 

English :

The Résidence Jeunes Actifs (RJA) in the Petits-Clos neighborhood is organizing the « J.O. des Petits-Clos »: a multi-sports day on Saturday September 27, on the Mall.

German :

Die Résidence Jeunes Actifs (RJA) des Viertels Petits-Clos organisiert die « J.O. des Petits-Clos »: einen Multisporttag am Samstag, den 27. September, auf der Mail.

Italiano :

La Résidence Jeunes Actifs (RJA) del quartiere Petits-Clos organizza la « J.O. des Petits-Clos »: una giornata multisportiva sabato 27 settembre, sul Mall.

Espanol :

La Residencia de Jóvenes Activos (RJA) del barrio de Petits-Clos organiza la « J.O. des Petits-Clos »: una jornada multideportiva el sábado 27 de septiembre, en el Centro Comercial.

