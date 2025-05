Les Jeux Olympunks – Brasserie La Pimbêche Le Syndicat, 31 mai 2025 15:00, Le Syndicat.

Les Jeux Olympunks Brasserie La Pimbêche 7 Rue de la Distillerie Le Syndicat Vosges

Samedi 2025-05-31 15:00:00

2025-05-31 23:30:00

2025-05-31

Rejoingnez nous pour une expérience unique ! Une journée et une soirée pleine de folie où l’esprit punk se mêle aux jeux. Au programme 10 épreuves à thème avec des lots à gagner !! Réservez votre place et venez vous amuser avec nous.

Début des jeux 15h (Inscription 6€ par personne, comprends 1 boisson pour une épreuve) / Concert à partir de 20h30 avec Vikie ! / Brasserie et Restauration locale sur place.Tout public

Brasserie La Pimbêche 7 Rue de la Distillerie

Le Syndicat 88120 Vosges Grand Est

English :

Join us for a unique experience! A day and evening full of madness where punk spirit meets games. On the program: 10 themed events with prizes to be won! Reserve your place and come and have fun with us.

Games start: 3pm (Registration: 6? per person, includes 1 drink for each event) / Concert from 8:30pm with Vikie! / Brasserie and local catering on site.

German :

Schließen Sie sich uns an und machen Sie eine einzigartige Erfahrung! Ein Tag und ein Abend voller Verrücktheit, an dem sich der Geist des Punk mit den Spielen vermischt. Auf dem Programm stehen 10 Themenprüfungen, bei denen es tolle Preise zu gewinnen gibt! Reservieren Sie Ihren Platz und amüsieren Sie sich mit uns!

Beginn der Spiele: 15 Uhr (Anmeldung: 6? pro Person, 1 Getränk für eine Prüfung inbegriffen) / Konzert ab 20:30 Uhr mit Vikie!

Italiano :

Unitevi a noi per un’esperienza unica! Una giornata e una serata di follia in cui lo spirito punk incontra il gioco. In programma: 10 eventi a tema con premi in palio! Prenota il tuo posto e vieni a divertirti con noi.

Inizio dei giochi: ore 15.00 (iscrizione: € 6 a persona, include 1 drink per evento) / Musica dal vivo dalle 20.30 con Vikie! / Brasserie e ristoranti locali in loco.

Espanol :

¡Únete a nosotros para vivir una experiencia única! Un día y una noche llenos de locura donde el espíritu punk se une a los juegos. En el programa: 10 eventos temáticos con premios para ganar Reserve su plaza y venga a divertirse con nosotros.

Inicio de los juegos: 15:00 h (inscripción: 6 ¤ por persona, incluye 1 bebida por evento) / Música en directo a partir de las 20:30 h con Vikie / Brasserie y restaurantes locales in situ.

