Les jeux vidéo de l’écran au réel : enjeux juridiques et (géo)politiques Faculté de droit et de science politique – Amphi IV Rennes Mardi 10 février, 15h30 Ille-et-Vilaine

Cette conférence se tiendra le mardi 10 février 2026 à la Faculté de droit et de science politique.

### Direction scientifique

* [Léandre Lebon](https://iode.univ-rennes.fr/interlocuteurs/leandre-lebon), doctorant en droit et science politique à l’Université de Rennes (IDPSP / IODE UMR CNRS 6262)

* [Sandrine Turgis](https://iode.univ-rennes.fr/interlocuteurs/sandrine-turgis), maître de conférences HDR en droit public à l’Université de Rennes (IODE UMR CNRS 6262)

### Présentation

Application du droit aux jeux vidéo, respect des droits fondamentaux, interactions avec la guerre et les conflits hybrides, enjeux de démocratie… Sous l’angle du droit, de la science politique et de l’histoire, les enjeux juridiques et (géo)politiques des jeux video sont nombreux. Le Groupe de travail sur les jeux vidéo (GTJV) présentera le fruit de ses réflexions sur le sujet.

Le GTJV est co-piloté par [Léandre Lebon](https://iode.univ-rennes.fr/interlocuteurs/leandre-lebon) et [Sandrine Turgis](https://iode.univ-rennes.fr/interlocuteurs/sandrine-turgis).

Avec les interventions de Damien Franchi (docteur en droit), Ewen Jac, Svein Lebarque-Turgis et Yanis Peres (étudiants), membres du GTJV.

Avec la participation d’Hugo Orain, professeur d’histoire et géographie, docteur en Histoire et en études québécoises, qui assurera le rôle de discutant.

### Programme

**15h30 – 15h35** _Propos introductifs_, [Sandrine Turgis](https://iode.univ-rennes.fr/interlocuteurs/sandrine-turgis), maître de conférences HDR en droit public, Université de Rennes (IODE UMR CNRS 6262)

**15h35 – 15h45** _Rapport introductif : Jeux video et enjeux de cybersécurité_, [Damien Franchi](https://iode.univ-rennes.fr/interlocuteurs/damien-franchi), docteur en droit, Université de Rennes (IODE UMR CNRS 6262)

**15h45 – 16h30** _Panel 1 : Les jeux video, la guerre et les conflits hybrides, quelles interactions ?_

– _La monnaie dans les jeux vidéo : du loisir au financement de la guerre_, Yanis Peres, étudiant master 2 droit des obligations et des biens, Université de Rennes

– _Jeux vidéo et conflits hybrides_, Svein Lebarque-Turgis, étudiant en histoire, Université de Rennes 2

Discutant : Hugo Orain, professeur d’histoire et géographie, docteur en Histoire et en études québécoises, et échanges avec la salle

**16h30 – 17h10** – _Panel 2 : Les jeux vidéo, symbole de la démocratie numérique ?_

[Léandre Lebon](https://iode.univ-rennes.fr/interlocuteurs/leandre-lebon), doctorant en science politique et droit, Université de Rennes (IDPSP et IODE UMR CNRS 6262) et Ewen Jac, étudiant en droit, Université de Rennes

Discutant : Hugo Orain, professeur d’histoire et géographie, docteur en Histoire et en études québécoises, et échanges avec la salle

**17h10 – 17h15** _Propos conclusifs_, [Léandre Lebon](https://iode.univ-rennes.fr/interlocuteurs/leandre-lebon), doctorant en science politique et droit, Université de Rennes (IDPSP et IODE UMR CNRS 6262)

_Pour poursuivre la réflexion et la soirée, cette conférence sera suivie d’un RDV d’Europe sur le thème « Les jeux vidéos, objets de tension dans l’Union européenne » de 18h à 19h30 (Faculté de droit et de science politique, amphi IV)._

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-10T15:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-10T17:15:00.000+01:00

Faculté de droit et de science politique – Amphi IV 9 rue Jean Macé – 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine



