Les jeux vidéo en réalité virtuelle Médiathèque Jean-Louis Curtis Orthez

Les jeux vidéo en réalité virtuelle

Médiathèque Jean-Louis Curtis 30 place du Foirail Orthez Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Début : 2026-02-12

fin : 2026-02-12

2026-02-12

Journée spéciale jeux vidéo sur l’univers manga et samouraï. Au programme The Tales of Onogoro, Fruits Ninja et d’autres surprises. Venez vivre une expérience immersive unique, combinant action, exploration et culture japonaise à travers la VR. À vos casques, prêt, partez ! .

Médiathèque Jean-Louis Curtis 30 place du Foirail Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 36 68 contact@mediatheque-orthez.fr

