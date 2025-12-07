Les Jeux vidéo, Histoire, industrie, impacts, EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse, Martigues
Les Jeux vidéo, Histoire, industrie, impacts, EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse, Martigues mercredi 15 avril 2026.
Les Jeux vidéo, Histoire, industrie, impacts Mercredi 15 avril, 14h00 EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse Bouches-du-Rhône
gratuit, inscription obligatoire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-15T14:00:00+02:00 – 2026-04-15T16:30:00+02:00
Fin : 2026-04-15T14:00:00+02:00 – 2026-04-15T16:30:00+02:00
Présentation
Souvent associé aux jeunes, le jeu vidéo est pourtant devenu une véritable culture. Découvrez son évolution, ses bienfaits, ses risques et les repères essentiels pour mieux accompagner.
En savoir plus
Cette activité fait partie de l’ensemble des ateliers collectifs proposés par les Espaces Publics Numériques (EPN) de la ville de Martigues.
Ces ateliers vont vous permettre de découvrir dans la convivialité des outils et des usages numériques utiles en fonction de votre niveau.
Il s’agit d’ateliers collectifs encadrés par des médiateurs numériques.
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Localisation
EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse Quai Lucien Toulmond, 13500, Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442494598 https://www.ville-martigues.fr/services-en-ligne/martigues-numerique/espaces-publics-numeriques [{« type »: « email », « value »: « epn@ville-martigues.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 42 49 45 98 »}, {« type »: « link », « value »: « https://logen.ville-martigues.fr »}] [{« link »: « http://www.facebook.com/EPN.martigues »}, {« link »: « https://logen.ville-martigues.fr »}]
Un soirée pour aborder les jeux vidéo. Entre culture, évolution et repères pour mieux comprendre et accompagner les jeunes linux Seconde vie
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