Les jeux vidéos, objets de tension dans l’Union européenne Faculté de droit et de science politique – Amphi IV Rennes Mardi 10 février, 18h00 Ille-et-Vilaine

La deuxième conférence du cycle des Rendez-vous d’Europe 2026 aura lieu le mardi 10 février 2026.

### Intervenants

Table ronde avec **Léandre Lebon**, doctorant en droit et science politique à l’Université de Rennes (IDPSP / IODE UMR CNRS 6262), **Geoffray Brunaux**, professeur de droit privé et sciences criminelles et doyen de la Faculté de droit et de science politique de Reims et **Aurore Noury-Azzam**, narrative designer et doctorante en lettre comparée, EHESS, membre du Collège du laboratoire des imaginaires.

Modération : **Sandrine Turgis**, maître de conférences à l’Université de Rennes.

Cette table ronde sera précédée d’une conférence sur : « [Les jeux vidéo de l’écran au réel : enjeux juridiques et (géo)politiques »](https://openagenda.com/fr/iode-institut-de-l-ouest-droit-et-europe/events/les-jeux-video-de-lecran-au-reel-enjeux-juridiques-et-geopolitiques).

### Organisateurs

L’Institut de l’Ouest : Droit et Europe est un laboratoire de recherche en droit ayant le statut d’unité mixte de recherche (UMR 6262) rattachée à l’Université de Rennes et au CNRS. L’étude de l’intégration européenne constitue un des axes les plus anciens et reconnus de ses activités de recherche (membres IUF et chaires Jean Monnet).

L’Association Europe Rennes 35, créée en 1998, développe ses activités sur l’Union européenne dans un esprit d’ouverture et d’objectivité en gardant pour mot d’ordre le caractère scientifique de l’information qu’elle diffuse au grand public.

### Programme

Télécharger le [programme des Rendez-vous d’Europe 2026](https://iode.univ-rennes.fr/sites/iode.univ-rennes.fr/files/medias/files/Affiche_RDVE_2026_QR_code_a_jour.pdf).

### Lieu

Faculté de droit et de science politique – Amphi IV

9 rue Jean Macé – 35000 Rennes

### Informations pratiques

Cours public gratuit et accessible en présentiel et en distanciel via BigBlueButton : _lien à venir_

Contact : Sandra Blandin, [sandra.blandin@univ-rennes.fr](mailto:sandra.blandin@univ-rennes.fr)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-10T18:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-10T19:30:00.000+01:00

Faculté de droit et de science politique – Amphi IV 9 rue Jean Macé – 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine



