Les Jeux’Die Soirs Die

Les Jeux’Die Soirs Die jeudi 24 juillet 2025.

Les Jeux’Die Soirs

Rues piétonnes Die Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-07-24 18:00:00

fin : 2025-08-07 22:00:00

Date(s) :

2025-07-24 2025-07-31 2025-08-07

La ville de Die fait place aux jeux. Venez avec votre joie, votre curiosité, votre esprit ludique, il y en a pour tous les goût et tous les âges.

Rues piétonnes Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 98 98 28 17 loosjulien@ymail.com

English :

The town of Die makes way for games. Come with your joy, your curiosity, your playful spirit, there’s something for every taste and every age.

German :

Die Stadt Die macht Platz für Spiele. Kommen Sie mit Ihrer Freude, Ihrer Neugier und Ihrem Spielgeist, es ist für jeden Geschmack und jedes Alter etwas dabei.

Italiano :

La città di Die fa spazio ai giochi. Venite con la vostra gioia, la vostra curiosità, il vostro spirito ludico: ce n’è per tutti i gusti e per tutte le età.

Espanol :

La ciudad de Die deja paso a los juegos. Ven con tu alegría, tu curiosidad, tu espíritu juguetón: hay para todos los gustos y todas las edades.

L’événement Les Jeux’Die Soirs Die a été mis à jour le 2025-07-01 par Office de Tourisme du Pays Diois