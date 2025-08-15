Les JObOurg LYMPIQUES Terrain de jeux de Jobourg La Hague

Les JObOurg LYMPIQUES Terrain de jeux de Jobourg La Hague vendredi 15 août 2025.

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-15 15:00:00

fin : 2025-08-15 23:00:00

Date(s) :

2025-08-15

Venez vous amusez avec de nombreuses épreuves gratuites et accessibles à tous et à toutes :

Sciage de bois, course en sac, baptême des Tropiques, lancer de la serpillière, de l’éponge, de bonbons , de balles de paille, Tir à la corde

de nombreux jeux en bois sont disponibles

Des médailles en bois seront remises aux 3 premiers.res de chaque épreuve.

Buvette, Crêpes et Saucisses grillées en soirée .

Terrain de jeux de Jobourg Jobourg La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 52 28 62 jplecouvey.jobourg@orange.fr

