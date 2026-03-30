Les J’Oeufs du Musée Pôle Hervé Bazin Trélazé

Les J’Oeufs du Musée

Pôle Hervé Bazin 32 chemin de la maraîchère Trélazé Maine-et-Loire

Tarif : – – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 09:00:00

fin : 2026-04-17 17:30:00

Date(s) :

2026-04-14 2026-04-15 2026-04-17 2026-04-18 2026-04-21 2026-04-22 2026-04-23 2026-04-24

Du 14 au 24 avril, le Musée de l’Ardoise propose Les J’Oeufs du Musée , un parcours de défis extérieurs pour gagner une belle récompense en famille ! .

Pôle Hervé Bazin 32 chemin de la maraîchère Trélazé 49800 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 69 04 71 museedelardoise@wanadoo.fr

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English :

L’événement Les J’Oeufs du Musée Trélazé a été mis à jour le 2026-03-27 par Destination Angers