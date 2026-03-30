Les J’Oeufs du Musée Pôle Hervé Bazin Trélazé
Les J’Oeufs du Musée Pôle Hervé Bazin Trélazé mardi 14 avril 2026.
Les J’Oeufs du Musée
Pôle Hervé Bazin 32 chemin de la maraîchère Trélazé Maine-et-Loire
Tarif : – – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 09:00:00
fin : 2026-04-17 17:30:00
Date(s) :
2026-04-14 2026-04-15 2026-04-17 2026-04-18 2026-04-21 2026-04-22 2026-04-23 2026-04-24
Du 14 au 24 avril, le Musée de l’Ardoise propose Les J’Oeufs du Musée , un parcours de défis extérieurs pour gagner une belle récompense en famille ! .
Pôle Hervé Bazin 32 chemin de la maraîchère Trélazé 49800 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 69 04 71 museedelardoise@wanadoo.fr
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L’événement Les J’Oeufs du Musée Trélazé a été mis à jour le 2026-03-27 par Destination Angers
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