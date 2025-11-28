Les joies de Noël à Marignane tout un programme ! Marignane

Les joies de Noël à Marignane tout un programme !

En décembre Cœur de ville Marignane Bouches-du-Rhône

Début : Vendredi 2025-11-28

fin : 2026-01-04

2025-11-28

L’approche des fêtes est une période euphorique dans le partage, la complicité et l’entraide avec pour maître-mot la bonne humeur . L’occasion pour notre Ville de proposer une programmation où petits et grands peuvent vivre des moments inoubliables !

Chaque année, tous les services de la Ville de Marignane vous proposent un très beau programme.

Vous pouvez le retrouver sur https://www.facebook.com/ville.marignane/ ou sur le site www.marignane.fr .

Cœur de ville Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 10 14 50

English :

The approach of the holidays is a euphoric period of sharing, complicity and mutual aid with good humor as the key word. This is an opportunity for our City to offer a program where young and old can experience unforgettable moments!

German :

Die Vorweihnachtszeit ist eine euphorische Zeit des Teilens, der Komplizenschaft und der gegenseitigen Hilfe mit dem Schlüsselwort gute Laune . Dies ist die Gelegenheit für unsere Stadt, ein Programm anzubieten, bei dem Groß und Klein unvergessliche Momente erleben können!

Italiano :

L’avvicinarsi delle vacanze è un periodo euforico di condivisione, complicità e aiuto reciproco, con il buon umore come parola chiave. Questa è un’opportunità per la nostra città di offrire un programma in cui giovani e meno giovani possano vivere momenti indimenticabili!

Espanol :

La proximidad de las vacaciones es un periodo eufórico de reparto, complicidad y ayuda mutua, con el buen humor como palabra clave. Es una oportunidad para que nuestra ciudad ofrezca un programa en el que jóvenes y mayores puedan vivir momentos inolvidables

