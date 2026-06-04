Les Joies Trans – Mois des fiertés La Licorne Noire Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-19 18:00 –

Gratuit : non Tout public

Alors que les personnes trans font face à des attaques et discriminations croissantes, cette soirée se veut comme une bulle d’oxygène : un moment suspendu pour se retrouver, entouré·es de celleux qu’on aime, mais aussi entre personnes concernées, afin de célébrer les identités trans avec fierté.La soirée sera entièrement portée par des artistes trans, avec des performances, une projection et un DJ set, sous les projecteurs de La Licorne Noire.Un rendez-vous pour respirer, se soutenir et rayonner ensemble.???? Rendez-vous le 19 juin, de 18h à 1h30

La Licorne Noire Nantes 44000

https://www.lalicornenoire.fr/



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