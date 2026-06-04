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Les Joies Trans – Mois des fiertés La Licorne Noire Nantes

Les Joies Trans – Mois des fiertés La Licorne Noire Nantes

Les Joies Trans – Mois des fiertés La Licorne Noire Nantes vendredi 19 juin 2026.

Lieu : La Licorne Noire

Adresse : 14 B Rue de Mayence , Nantes

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 18:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-19 18:00 –
Gratuit : non  Tout public 

Alors que les personnes trans font face à des attaques et discriminations croissantes, cette soirée se veut comme une bulle d’oxygène : un moment suspendu pour se retrouver, entouré·es de celleux qu’on aime, mais aussi entre personnes concernées, afin de célébrer les identités trans avec fierté.La soirée sera entièrement portée par des artistes trans, avec des performances, une projection et un DJ set, sous les projecteurs de La Licorne Noire.Un rendez-vous pour respirer, se soutenir et rayonner ensemble.???? Rendez-vous le 19 juin, de 18h à 1h30

La Licorne Noire Nantes 44000
https://www.lalicornenoire.fr/


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