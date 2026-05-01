Buchères

Les Jolies Choses

Toche et Nono Buchères Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 16:45:00

fin : 2026-05-29 21:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Avec

@presque_parfait et ses jolis bijoux

@l_atelier_de_severine10 et ses créations textiles de qualité

@carrement.biscuit et leurs douceurs sucrées

… et Toche et Nono !



Un beau rendez-vous placé sous le signe de la créativité, du local et de la convivialité ! .

Toche et Nono Buchères 10800 Aube Grand Est +33 6 47 54 54 59 contact@tocheetnono.fr

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English :

L’événement Les Jolies Choses Buchères a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Troyes la Champagne