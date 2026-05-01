Les Jolies Choses Buchères
Les Jolies Choses Buchères vendredi 29 mai 2026.
Buchères
Les Jolies Choses
Toche et Nono Buchères Aube
Tarif : – – Eur
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 16:45:00
fin : 2026-05-29 21:00:00
Date(s) :
2026-05-29
Avec
@presque_parfait et ses jolis bijoux
@l_atelier_de_severine10 et ses créations textiles de qualité
@carrement.biscuit et leurs douceurs sucrées
… et Toche et Nono !
Un beau rendez-vous placé sous le signe de la créativité, du local et de la convivialité ! .
Toche et Nono Buchères 10800 Aube Grand Est +33 6 47 54 54 59 contact@tocheetnono.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Les Jolies Choses Buchères a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Troyes la Champagne