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Les Jolies Choses Buchères

Les Jolies Choses Buchères

Les Jolies Choses Buchères vendredi 29 mai 2026.

Adresse : Toche et Nono

Ville : 10800 Buchères

Département : Aube

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 16:45:00

Tarif :

Buchères

Les Jolies Choses

Toche et Nono Buchères Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 16:45:00
fin : 2026-05-29 21:00:00

Date(s) :
2026-05-29

Avec
@presque_parfait et ses jolis bijoux
@l_atelier_de_severine10 et ses créations textiles de qualité
@carrement.biscuit et leurs douceurs sucrées
… et Toche et Nono !

Un beau rendez-vous placé sous le signe de la créativité, du local et de la convivialité !   .

Toche et Nono Buchères 10800 Aube Grand Est +33 6 47 54 54 59  contact@tocheetnono.fr

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English :

L’événement Les Jolies Choses Buchères a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Troyes la Champagne