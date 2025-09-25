Les jolies nanas Ateliers skincare Semur-en-Auxois
Les jolies nanas Ateliers skincare Semur-en-Auxois jeudi 25 septembre 2025.
Les jolies nanas Ateliers skincare
10 rue des tanneries Semur-en-Auxois Côte-d’Or
Début : 2025-09-25 10:30:00
fin : 2025-09-26 12:00:00
2025-09-25
Un moment pour découvrir ta peau, apprendre les bons gestes et tester des produits adaptés.
Gratuits, conviviaux et ouverts à toutes
Programme
– Découverte de ton type de peau
– Conseils et astuces pour une routine simple & efficace
– Mise en pratique avec les produits de ma marque partenaire
– Partage et échanges entre nanas
Bonus viens avec une copine , un petit cadeau pour vous deux .
10 rue des tanneries Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 87 16 57 29 Eva.21@live.fr
