Les jolies nanas Ateliers skincare Semur-en-Auxois jeudi 25 septembre 2025.

10 rue des tanneries Semur-en-Auxois Côte-d'Or

Gratuit

Début : 2025-09-25 10:30:00

fin : 2025-09-26 12:00:00

2025-09-25

Un moment pour découvrir ta peau, apprendre les bons gestes et tester des produits adaptés.

Gratuits, conviviaux et ouverts à toutes

Programme

– Découverte de ton type de peau

– Conseils et astuces pour une routine simple & efficace

– Mise en pratique avec les produits de ma marque partenaire

– Partage et échanges entre nanas

Bonus viens avec une copine , un petit cadeau pour vous deux .

10 rue des tanneries Semur-en-Auxois 21140 Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 87 16 57 29 Eva.21@live.fr

