LES JONGLEURS D’ACCORDÉONS Camping municipale de la vallée Banassac-Canilhac

Camping municipale de la vallée Banassac, Miège rivière Banassac-Canilhac Lozère

Les jongleurs d’accordéons sont en tournée à bicyclette au camping municipale de la vallée à 19h ! Repas et concert sur réservation au 04 66 32 91 14

Camping municipale de la vallée Banassac, Miège rivière Banassac-Canilhac 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 32 91 14

English :

The accordion jugglers are on a bicycle tour at the Vallée municipal campsite at 7pm! Meal and concert on reservation 04 66 32 91 14

German :

Die Akkordeon-Jongleure sind auf Fahrradtour auf dem städtischen Campingplatz des Tals um 19 Uhr! Essen und Konzert mit Reservierung unter 04 66 32 91 14

Italiano :

I giocolieri della fisarmonica fanno un giro in bicicletta al campeggio comunale Vallée alle 19.00! Pasto e concerto su prenotazione allo 04 66 32 91 14

Espanol :

Los malabaristas del acordeón dan una vuelta en bicicleta en el camping municipal de Vallée a las 19 h Comida y concierto previa reserva al 04 66 32 91 14

