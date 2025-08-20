LES JONGLEURS D’ACCORDÉONS Camping municipale de la vallée Banassac-Canilhac
LES JONGLEURS D’ACCORDÉONS Camping municipale de la vallée Banassac-Canilhac mercredi 20 août 2025.
LES JONGLEURS D’ACCORDÉONS
Camping municipale de la vallée Banassac, Miège rivière Banassac-Canilhac Lozère
Tarif : – – EUR
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-20 19:00:00
fin : 2025-08-20
Date(s) :
2025-08-20
Les jongleurs d’accordéons sont en tournée à bicyclette au camping municipale de la vallée à 19h ! Repas et concert sur réservation au 04 66 32 91 14
Les jongleurs d’accordéons sont en tournée à bicyclette au camping municipale de la vallée à 19h ! Repas et concert sur réservation au 04 66 32 91 14 .
Camping municipale de la vallée Banassac, Miège rivière Banassac-Canilhac 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 32 91 14
English :
The accordion jugglers are on a bicycle tour at the Vallée municipal campsite at 7pm! Meal and concert on reservation 04 66 32 91 14
German :
Die Akkordeon-Jongleure sind auf Fahrradtour auf dem städtischen Campingplatz des Tals um 19 Uhr! Essen und Konzert mit Reservierung unter 04 66 32 91 14
Italiano :
I giocolieri della fisarmonica fanno un giro in bicicletta al campeggio comunale Vallée alle 19.00! Pasto e concerto su prenotazione allo 04 66 32 91 14
Espanol :
Los malabaristas del acordeón dan una vuelta en bicicleta en el camping municipal de Vallée a las 19 h Comida y concierto previa reserva al 04 66 32 91 14
L’événement LES JONGLEURS D’ACCORDÉONS Banassac-Canilhac a été mis à jour le 2025-08-15 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn