Les joues roses – Cie Kokeshi Piano’cktail – Théâtre municipal de Bouguenais Bouguenais

Les joues roses – Cie Kokeshi Piano’cktail – Théâtre municipal de Bouguenais Bouguenais samedi 18 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-18 15:00 – 15:35

Gratuit : non 5 € à 8 € 5 € à 8 € Billetterie : pianocktail-bouguenais.fr ­ Jeune Public, En famille

Danse Inspiré des matriochkas, ces poupées russes aux joues roses qui s’emboîtent à l’infini, et du livre « De maman en maman » d’Emilie Vast, ce spectacle explore la place des femmes dans les familles. Les deux danseuses de la compagnie Kokeshi incarnent mères, filles et sœurs, luttant contre les cadres imposés pour mieux se découvrir. Au fil d’une chorégraphie rythmée dans un décor onirique, elles se dévoilent et cherchent peu à peu à se libérer. Création chorégraphique : Capucine LucasInterprétation danse : Capucine Lucas et Stéphanie Gaillard en alternance avec Emma Müller Public : à partir de 3 ans, en famille Durée : 35 min.

Piano’cktail – Théâtre municipal de Bouguenais Villages Centre Sud Est Bouguenais 44340

02 40 65 05 25 http://www.pianocktail-bouguenais.fr/ billetterie.pianocktail@ville-bouguenais.fr 02 40 65 05 25 https://www.pianocktail-bouguenais.fr