Les jouets optiques (7-12 ans et parents) Musée des arts et métiers Paris 30 juillet – 22 août 6 € par enfant et 15€ par adulte

Les jouets optiques (7-12 ans et parents) au Musée des Arts et Métiers

Visites et activités – Ateliers

Mercredi 30 juillet 2025, 14h30 -15h30

Jeudi 7 août 2025, 14h30 -15h30

Vendredi 22 août 2025, 14h30 -15h30

Collection permanente

Organisé en sept sections thématiques, le parcours de visite permet de découvrir les plus belles pièces de la collection du musée.

Tarif en période d’exposition temporaire : 6 € par enfant et 15€ par adulte.

Durée (visite + atelier) : 1h

Réservation en ligne obligatoire

Rendez-vous à l’accueil du musée 15 minutes avant le début de la visite. En cas de retard, le billet ne pourra être ni échangé, ni remboursé.

La visite

D’étonnants jouets sont présents dans les collections du musée … Découvrez leur lien avec le pré-cinéma.

L’atelier

Chaque enfant réalise un jouet optique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-30T14:30:00.000+02:00

Fin : 2025-08-22T15:30:00.000+02:00

https://www.arts-et-metiers.net/musee/les-jouets-optiques-7-12-ans-et-parents

Musée des arts et métiers 60 rue reaumur 75003 Paris Quartier des Arts-et-Métiers Paris 75003 Paris