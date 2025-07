Les Jouffrounades Voulgézac

Les Jouffrounades Voulgézac samedi 2 août 2025.

Les Jouffrounades

Le Joufferoux Voulgézac Charente

Début : 2025-08-02

fin : 2025-08-02

2025-08-02

Une soirée festive et solidaire en Charente !

Musique live burkinabè avec Diya Faso

Concert du groupe It Is Note

Pizzas au feu de bois, artisanat local & tombola

Le Joufferoux Voulgézac 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 74 45 84 kombibeogo@gmail.com

English :

A festive evening of solidarity in Charente!

Live music from Burkina Faso with Diya Faso

Concert by the group It Is Note

Wood-fired pizzas, local crafts & tombola

German :

Ein festlicher und solidarischer Abend in der Charente!

Live-Musik aus Burkina Faso mit Diya Faso

Konzert der Gruppe It Is Note

Pizzas aus dem Holzofen, lokales Kunsthandwerk & Tombola

Italiano :

Una serata di solidarietà in Charente!

Musica dal vivo dal Burkina Faso con Diya Faso

Concerto del gruppo It Is Note

Pizze cotte a legna, artigianato locale e tombola

Espanol :

¡Noche festiva y solidaria en Charente!

Música en directo de Burkina Faso con Diya Faso

Concierto del grupo It Is Note

Pizzas a la leña, artesanía local y tómbola

