Les journalistes dans la tourmente Maison de Pays Nyons

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Début : 2025-12-10 18:30:00
Michel Van Zele, réalisateur présente »Les journalistes dans la tourmente », La presse face à l’Occupation Allemande dans le cadre des documentaires de l’UNTL
Maison de Pays 128 Promenade de la digue Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 41 37 contact@untl.net
Michel Van Zele, director, presents Les journalistes dans la tourmente (Journalists in turmoil), La presse face à l’Occupation Allemande as part of the UNTL documentary series
