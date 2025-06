Les Journées Artisanales Angles-sur-l’Anglin 13 juillet 2025 14:00

Les Journées Artisanales
Angles-sur-l'Anglin Vienne
13-14 juillet 2025

L’anniversaire des 1000 ans du château est le fil conducteur des Journées Artisanales. Le thème « Savoir-faire et Traditions du Moyen-Age à nos jours ». Mettre en évidence que l’intelligence de la main a toujours perduré au cours des siècles. Présence d’artisans aux métiers parfois disparus et d’artisans d’aujourd’hui. Grande diversité d’artisanat. animations de rue avec déambulation en costumes. camp médiéval, combats d’épées. Parcours de mannequins sous tipis retraçant la chronologique historique des 1000 ans du château d’Angles. Prolongation du marché en nocturne, suivi d’un son et lumières. Restauration et buvette sur place. .

amis.angles86@gmail.com

