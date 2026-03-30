Les journées Bien-être Salle Amélie Charrière Dax
Les journées Bien-être Salle Amélie Charrière Dax samedi 4 avril 2026.
Les journées Bien-être
Salle Amélie Charrière 98 avenue Francis Planté Dax Landes
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-04
L’Association Elles Marchent 64 organise pour la seconde année consécutive, son salon du Bien-être, intitulé Les Journées Feel Good qui s’articulent en 3 points Bien Vivre, Mieux manger et s’Aimer, avec une vingtaine de stands et thérapeutes dans le bien être. Un programme de conférences et ateliers vous seront proposés tout le week-end.
Restauration sur place
Pour toutes informations 06.73.93.53.81 .
Salle Amélie Charrière 98 avenue Francis Planté Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 93 53 81 ellesmarchent64.40@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les journées Bien-être
L’événement Les journées Bien-être Dax a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Grand Dax
À voir aussi à Dax (Landes)
- Visite guidée Terdax RDV Centre Terdax Dax 31 mars 2026
- Visite guidée Holà que Tal ? RDV Office de Tourisme Dax 31 mars 2026
- Visite guidée Intra muros RDV Office de Tourisme Dax 31 mars 2026
- Visite guidée Terdax RDV Centre Terdax Dax 31 mars 2026
- 5 jours de bonnes blagues Dax 31 mars 2026