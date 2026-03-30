Les journées Bien-être Salle Amélie Charrière Dax

Les journées Bien-être

Salle Amélie Charrière 98 avenue Francis Planté Dax Landes

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-04

L’Association Elles Marchent 64 organise pour la seconde année consécutive, son salon du Bien-être, intitulé Les Journées Feel Good qui s’articulent en 3 points Bien Vivre, Mieux manger et s’Aimer, avec une vingtaine de stands et thérapeutes dans le bien être. Un programme de conférences et ateliers vous seront proposés tout le week-end.

Restauration sur place

Pour toutes informations 06.73.93.53.81 .

Salle Amélie Charrière 98 avenue Francis Planté Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 93 53 81 ellesmarchent64.40@gmail.com

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English : Les journées Bien-être

L’événement Les journées Bien-être Dax a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Grand Dax