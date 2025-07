LES JOURNÉES DE LA BÊTE AU MALZIEU Le Malzieu-Ville

LES JOURNÉES DE LA BÊTE AU MALZIEU

Le Malzieu-Ville Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Début : 2025-08-22

2025-08-22

Au programme concours de dessin, jeu de rôle, dictée, conférence, exposition et marché nocturne ! Vous allez en profiter pleinement durant ces Journées de la Bête !

Le Malzieu-Ville 48140 Lozère Occitanie +33 4 66 31 57 01

English :

On the program: drawing competition, role-playing game, dictation, conference, exhibition and night market! Make the most of these Beast Days!

German :

Auf dem Programm stehen Zeichenwettbewerb, Rollenspiel, Diktat, Konferenz, Ausstellung und Nachtmarkt! Sie werden diese Tage der Bestie in vollen Zügen genießen!

Italiano :

In programma: concorso di disegno, gioco di ruolo, dettato, conferenza, mostra e mercato notturno! Approfittate di questi Beast Days!

Espanol :

En el programa: concurso de dibujo, juego de rol, dictado, conferencia, exposición y mercado nocturno ¡Aprovecha al máximo estos Días de la Bestia!

