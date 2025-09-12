Les Journées de la Brède Château de la Brède La Brède

Château de la Brède Avenue du Château La Brède Gironde

Les 12 et 13 septembre 2025, la Ville de La Brède organise la 6ᵉ édition des Journées de La Brède,

placée cette année sous le thème central de la Justice.

Depuis 2019, la Ville propose ce rendez-vous annuel pour débattre des grandes questions de société, dans le

cadre prestigieux du Château de Montesquieu. Tables rondes, intervenants de renom et programmation

ouverte à tous font de cet événement un espace de dialogue éclairé et fidèle à l’esprit de Montesquieu.

Au programme, le vendredi à 14h une conférence sur la Justice Internationale, et le samedi quatre tables rondes pour décrypter les défis contemporains de la justice.

Plus d’informations sur le sitewww.labrede-montesquieu.fr .

Château de la Brède Avenue du Château La Brède 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 97 18 58 contact@labrede-montesquieu.com

