Les Journées de la Brède Château de la Brède La Brède
samedi 10 octobre 2026 · Château de la Brède · La Brède
Informations pratiques
La Brède
Les Journées de la Brède
Château de la Brède Avenue du Château La Brède Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 14:00:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Initialement prévues les 11 et 12 septembre 2026, la 7ᵉ édition des Journées de La Brède aura lieu finalement lieu samedi 10 octobre au Château de La Brède et aura pour thème central la Nation .
Plus d’informations sur le sitewww.labrede-montesquieu.fr .
Château de la Brède Avenue du Château La Brède 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 97 18 58 contact@labrede-montesquieu.com
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English : Les Journées de la Brède
L’événement Les Journées de la Brède La Brède a été mis à jour le 2026-08-27 par Sud Bordeaux Tourisme
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