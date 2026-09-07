Les journées de la calligraphie arabe, Grande Mosquée de Paris, Paris

Informations pratiques

Les journées de la calligraphie arabe 19 et 20 septembre Grande Mosquée de Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion de son centenaire et des Journées européennes du patrimoine, la Grande Mosquée de Paris organise deux journées consacrées à la calligraphie, art majeur du monde musulman, les 19 et 20 septembre 2026.

Vous pourrez assister à la soirée de la 1èere édition du Concours international (sur inscription sur grandemosqueedeparis.fr), participer à des ateliers de calligraphie arabe conduits par les membres du jury de notre concours (sur inscription sur grandemosqueedeparis.fr), tout en visitant librement l’exposition « Calligraphie arabe : l’encre, le point, le trait ».

Grande Mosquée de Paris 2 bis Place du Puits de l’Ermite 75005 Paris Paris 75005 Quartier du Jardin des Plantes Paris Île-de-France 01 45 35 97 33 https://www.grandemosqueedeparis.fr https://twitter.com/mosqueedeparis;https://www.facebook.com/profile.php?id=100064863361141;https://www.youtube.com/channel/UCA_dIQHyroD_gJpINWFLX-w;https://www.instagram.com/mosqueeparis La Grande Mosquée de Paris, bâtie entre 1922 et 1926 au cœur du 5e arrondissement de Paris, est le plus ancien lieu de culte musulman de France métropolitaine. Son architecture et ses jardins font écho à l’art et à l’artisanat développés pendant des siècles entre le Maghreb et l’Andalousie.

À l’occasion de son centenaire et des Journées européennes du patrimoine, la Grande Mosquée de Paris organise deux journées consacrées à la calligraphie, art majeur du monde musulman, les 19 et 20 à…

©Grande Mosquée de Paris