Les journées de la clarinette Abbeville

Les journées de la clarinette

6 Avenue du Port Abbeville Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 10:00:00

fin : 2025-11-16 18:00:00

Date(s) :

2025-11-15

Si vous êtes passionné de clarinette, amateur éclairé ou simple curieux, ce week-end est pour vous ! L’association Clarinettes en Picardie, en partenariat avec le Conservatoire de la Baie de Somme, vous propose un weekend dédié à ce bel instrument.

Le samedi 15 novembre, rejoignez l’atelier Chœur de clarinette animé par Jérémy Dumetz. Répétitions tout au long de la journée et concert public en fin d’après-midi. Une exposition des grandes marques de clarinettes françaises et internationales se tiendra dans le hall du conservatoire. Vous pourrez essayer les modèles les plus récents, échanger avec des luthiers, éditeurs, fabricants d’anches de becs et ligatures.

Florent Héau, représentant de la marque Vandoren, concertiste, professeur à l’HEMU Vaud de Lausanne (Suisse) ainsi qu’au au CRR de Paris, proposera une Classe de Maître publique, destinée aux grands élèves et ensembles de musique de chambre (sur inscription). Il se produira en récital en fin de journée, accompagné de Kaoli Ono au piano. Vous croiserez tout au long du week-end les candidats du 23e concours de clarinette Clarenpic qui se tiendra devant un jury d’exception, composé de personnalités de renommées internationales.

À vos agendas !

6 Avenue du Port Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 3 22 24 41 28

English :

If you’re a clarinet enthusiast, an enlightened amateur or simply curious, this weekend is for you! The association Clarinettes en Picardie, in partnership with the Conservatoire de la Baie de Somme, offers you a weekend dedicated to this beautiful instrument.

On Saturday November 15, join the Ch?ur de clarinette workshop led by Jérémy Dumetz. Rehearsals throughout the day, followed by a public concert in the late afternoon. An exhibition of major French and international clarinet brands will be held in the conservatory hall. You’ll be able to try out the latest models, and talk to luthiers, publishers and manufacturers of reeds, mouthpieces and ligatures.

Florent Héau, representative of the Vandoren brand, concert performer and professor at the HEMU Vaud in Lausanne (Switzerland) and at the CRR in Paris, will be offering a public Master Class, intended for top students and chamber music ensembles (registration required). He will perform a recital at the end of the day, accompanied by Kaoli Ono on piano. Throughout the weekend, you’ll come across the candidates of the 23rd Clarenpic clarinet competition, which will be held before an exceptional jury of internationally renowned personalities.

Mark your calendars!

German :

Wenn Sie eine Leidenschaft für die Klarinette haben, ein begeisterter Amateur sind oder einfach nur neugierig, dann ist dieses Wochenende genau das Richtige für Sie! Der Verein Clarinettes en Picardie bietet Ihnen in Zusammenarbeit mit dem Conservatoire de la Baie de Somme ein Wochenende, das diesem schönen Instrument gewidmet ist.

Am Samstag, dem 15. November, können Sie am Klarinettenworkshop Ch?ur de clarinette teilnehmen, der von Jérémy Dumetz geleitet wird. Den ganzen Tag über wird geprobt und am späten Nachmittag findet ein öffentliches Konzert statt. In der Eingangshalle des Konservatoriums findet eine Ausstellung der wichtigsten französischen und internationalen Klarinettenmarken statt. Sie können die neuesten Modelle ausprobieren und sich mit Geigenbauern, Verlegern, Herstellern von Rohrblättern, Mundstücken und Ligaturen austauschen.

Florent Héau, Vertreter der Marke Vandoren, Konzertpianist, Professor an der HEMU Vaud in Lausanne (Schweiz) und am CRR in Paris, wird eine öffentliche Meisterklasse für große Schüler und Kammermusikensembles anbieten (Anmeldung erforderlich). Am Ende des Tages wird er ein Recital geben, begleitet von Kaoli Ono am Klavier. Clarenpic Klarinettenwettbewerb, der vor einer hochkarätigen Jury aus international renommierten Persönlichkeiten ausgetragen wird.

Terminkalender!

Italiano :

Se siete appassionati di clarinetto, dilettanti illuminati o semplici curiosi, questo weekend è per voi! L’associazione Clarinettes en Picardie, in collaborazione con il Conservatorio della Baie de Somme, organizza un fine settimana dedicato a questo splendido strumento.

Sabato 15 novembre, partecipate al workshop Ch?ur de clarinette condotto da Jérémy Dumetz. Prove per tutta la giornata e concerto pubblico alla fine del pomeriggio. Nella sala del Conservatorio sarà allestita un’esposizione delle principali marche di clarinetti francesi e internazionali. Sarà possibile provare gli ultimi modelli e parlare con liutai, editori e produttori di ance, bocchini e legature.

Florent Héau, rappresentante del marchio Vandoren, concertista, professore all’HEMU Vaud di Losanna (Svizzera) e al CRR di Parigi, offrirà una Master Class pubblica, destinata a studenti di livello avanzato e a formazioni di musica da camera (iscrizione obbligatoria). Alla fine della giornata si esibirà in un recital, accompagnato al pianoforte da Kaoli Ono. Durante il fine settimana, si potranno incontrare i candidati al 23° concorso Clarenpic per clarinetto, che si svolgerà davanti a una giuria d’eccezione composta da personalità di fama internazionale.

Segnate i vostri calendari!

Espanol :

Si es usted un apasionado del clarinete, un aficionado ilustrado o simplemente un curioso, ¡este fin de semana es para usted! La asociación Clarinettes en Picardie, en colaboración con el Conservatorio de la Bahía de Somme, organiza un fin de semana dedicado a este bello instrumento.

El sábado 15 de noviembre, participe en el taller Ch?ur de clarinette dirigido por Jérémy Dumetz. Ensayos durante todo el día y concierto público al final de la tarde. En el vestíbulo del Conservatorio tendrá lugar una exposición de las principales marcas francesas e internacionales de clarinetes. Podrá probar los últimos modelos y hablar con luthiers, editores y fabricantes de cañas, boquillas y ligaduras.

Florent Héau, representante de la marca Vandoren, concertista, profesor en la HEMU Vaud de Lausana (Suiza) y en el CRR de París, ofrecerá una Master Class pública, destinada a estudiantes avanzados y conjuntos de música de cámara (inscripción obligatoria). Al final de la jornada ofrecerá un recital, acompañado al piano por Kaoli Ono. A lo largo del fin de semana, podrá conocer a los candidatos del 23º concurso Clarenpic de clarinete, que se celebrará ante un jurado de excepción compuesto por personalidades de renombre internacional.

¡Marque sus calendarios!

