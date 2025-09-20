Les Journées de la Fleur Française Latillé
Les Journées de la Fleur Française Latillé samedi 20 septembre 2025.
Les Journées de la Fleur Française
5 Lieu-dit La Raudière Latillé Vienne
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
2025-09-20
Portes ouvertes de la Ferme d’Henryette les 20 et 21 septembre 2025 .
5 Lieu-dit La Raudière Latillé 86190 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 14 22 82 lafermedhenryette@gmail.com
