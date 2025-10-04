Les journées de la Quintinie 2025 Place Colbert, place du marché et parc Chabanais

Place Colbert, place du marché et parc Centre ville de CHABANAIS 16150 Chabanais Charente

Début : 2025-10-04 08:00:00

fin : 2025-10-05 19:00:00

2025-10-04

Des artisans locaux présentent et vendent leurs créations, vente de crêpes, jus de pommes, divers pains cuits au feu de bois et cucurbitacées

+33 6 32 41 44 06 lesamisdelaquintinie16@gmail.com

English :

Local artisans present and sell their creations, pancakes, apple juice, various wood-fired breads and cucurbits

German :

Lokale Handwerker präsentieren und verkaufen ihre Kreationen, Verkauf von Crêpes, Apfelsaft, verschiedenen Holzofenbroten und Kürbissen

Italiano :

Gli artigiani locali presentano e vendono le loro creazioni, oltre a frittelle, succo di mela, vari tipi di pane cotto a legna e cucurbitacee

Espanol :

Los artesanos locales presentan y venden sus creaciones, así como tortitas, zumo de manzana, varios tipos de pan de leña y cucurbitáceas

L’événement Les journées de la Quintinie 2025 Chabanais a été mis à jour le 2025-09-08 par Office de Tourisme Charente Limousine