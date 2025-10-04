Les journées de la Quintinie 2025 Place Colbert, place du marché et parc Chabanais
Les journées de la Quintinie 2025 Place Colbert, place du marché et parc Chabanais samedi 4 octobre 2025.
Les journées de la Quintinie 2025
Place Colbert, place du marché et parc Centre ville de CHABANAIS 16150 Chabanais Charente
Début : 2025-10-04 08:00:00
fin : 2025-10-05 19:00:00
2025-10-04
Des artisans locaux présentent et vendent leurs créations, vente de crêpes, jus de pommes, divers pains cuits au feu de bois et cucurbitacées
+33 6 32 41 44 06 lesamisdelaquintinie16@gmail.com
English :
Local artisans present and sell their creations, pancakes, apple juice, various wood-fired breads and cucurbits
German :
Lokale Handwerker präsentieren und verkaufen ihre Kreationen, Verkauf von Crêpes, Apfelsaft, verschiedenen Holzofenbroten und Kürbissen
Italiano :
Gli artigiani locali presentano e vendono le loro creazioni, oltre a frittelle, succo di mela, vari tipi di pane cotto a legna e cucurbitacee
Espanol :
Los artesanos locales presentan y venden sus creaciones, así como tortitas, zumo de manzana, varios tipos de pan de leña y cucurbitáceas
