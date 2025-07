Les journées de l’abbaye de Bourgueil Bourgueil

Avenue Le Jouteux Bourgueil Indre-et-Loire

Gratuit

Début : 2025-08-02

fin : 2025-08-03

2025-08-02

Comme chaque année, les Journées de l’Abbaye se déroulent tout au long du weekend pour un moment de convivialité et de rencontre.

Ouverture de la Broc’ et vente dans le cloître, jeux et animations, visites de l’Abbaye et des jardins, buvette, pâtisseries… Repas animé par Jacko Saxo, le samedi à partir de 19h30 et le dimanche à partir de 12h30.

Infos & réservations jusqu’au 30 juillet 07 81 52 09 18 / 06 65 61 44 85

Le samedi 14h/20h

Le dimanche 10h/18h .

Avenue Le Jouteux Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 65 61 44 85 association.abbayebourgueil@gmail.com

English :

As in previous years, the Abbey Days take place throughout the weekend, offering an opportunity for conviviality and encounters.

German :

Wie jedes Jahr finden die Abteitage das ganze Wochenende über statt und bieten einen Moment der Geselligkeit und des Kennenlernens.

Italiano :

Come negli anni precedenti, le Giornate dell’Abbazia si svolgono durante tutto il fine settimana per offrire l’opportunità di conoscere l’Abbazia e i suoi dintorni.

Espanol :

Como en años anteriores, las Jornadas de la Abadía se celebran durante todo el fin de semana para dar a conocer la Abadía y sus alrededores.

