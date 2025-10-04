Les Journées de l’Arbre Nogent-sur-Vernisson

Les Journées de l’Arbre Nogent-sur-Vernisson samedi 4 octobre 2025.

Les Journées de l’Arbre

Nogent-sur-Vernisson Loiret

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 10:00:00

fin : 2025-10-05 18:00:00

Date(s) :

2025-10-04

Les Journées de l’Arbre

Journées de l’arbre. 10h-18h. Tarif 7€/5€. Fête des plantes, ventes de végétaux, village de l’arbre, conférences, visites libres et guidées, restauration traiteur. Conférence sur l’impact de l’éolien sur la santé animale, par Sioux Berger. Rencontre avec Eryck de Rubercy, auteur de « L’Univers des arbres ». 7 .

Nogent-sur-Vernisson 45290 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 62 21 arboretum.desbarres@comcomcfg.fr

English :

The Tree Days

German :

Die Tage des Baumes

Italiano :

Giornate degli alberi

Espanol :

Días del árbol

L’événement Les Journées de l’Arbre Nogent-sur-Vernisson a été mis à jour le 2025-08-28 par OT GATINAIS SUD