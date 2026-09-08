Informations pratiques

Bougon

Les journées de l’architecture : visite commentée « architectures de Bougon »

Musée des tumulus de Bougon Lieu-dit la chapelle Bougon Deux-Sèvres

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 14:00:00

fin : 2026-10-18 15:30:00

Date(s) :

2026-10-17

Visite commentée « Architectures de Bougon »

Imaginée par l’architecte Jean-François Milou et inaugurée en 1993, l’architecture contemporaine du musée des tumulus de Bougon mêle, juxtapose et intègre harmonieusement des bâtiments de différentes époques et de différents styles. Elle s’efface ensuite progressivement pour vous guider vers les plus anciennes constructions en pierre de l’Europe atlantique.

Laissez-vous surprendre par ces architectures et ces pierres, témoins des différentes vies du site, d’abord funéraire, puis religieux, avant de devenir un lieu dédié à la conservation et à la transmission du patrimoine.

Visite incluse dans le billet d’entrée

Réservation conseillée .

Musée des tumulus de Bougon Lieu-dit la chapelle Bougon 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 05 12 13 musee-bougon@deux-sevres.fr

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English : Les journées de l’architecture : visite commentée « architectures de Bougon »

L’événement Les journées de l’architecture : visite commentée « architectures de Bougon » Bougon a été mis à jour le 2026-09-08 par ADT 79