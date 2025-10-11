Les Journées de l’Artisanat à Belleville ! GRETA CDMA (Point d’accueil) Paris
Les Journées de l’Artisanat à Belleville ! GRETA CDMA (Point d’accueil) Paris samedi 11 octobre 2025.
Les Journées de l’Artisanat accompagnent et racontent
depuis 2016 ce projet citoyen alternatif de pôle artisanal dont l’ambition est
de créer une synergie autour de l’artisanat local.
Nées de la
volonté de dynamiser l’activité
au cœur de la ville, d’en valoriser les métiers et de favoriser la transmission
des savoir-faire, ces Journées impulsent un nouvel élan autour de l’artisanat
dans l’Est parisien.
Portes ouvertes, tables rondes et expositions sont au programme,
pour faire découvrir les métiers et l’univers captivant de celles et ceux qui
font vibrer Belleville de leur créativité et leurs savoir-faire.
70 artisans et
artisanes à rencontrer, 50 lieux à découvrir…
L’association Artisans de Belleville fédère plus de 70 artisanes et artisans
installé.es dans ce quartier populaire et cosmopolite de l’Est parisien.
Rencontres,
découvertes et passion sont à nouveau au rendez-vous.
Portes Ouvertes des
ateliers
SAMEDI ET DIMANCHE 14H-19H
A la découverte des métiers du verre, du bois,
du métal, de la terre, du cuir, du textile et du papier : Bijoutiers,
céramistes, costumiers, couturiers, créateurs de mode, de luminaires, d’objets textiles
et d’objets tous azimuts, ébénistes, encadreurs, feutrières, graveurs, imprimeurs artisanaux, lithographes, luthiers, maroquinières, métalliers, modistes, mosaïstes,
photographes en laboratoire argentique, plumassiers, plisseurs, relieurs, restaurateurs.rices
d’œuvres d’art, de livres anciens et de monuments historiques, sérigraphes, souffleurs de verre, tisserandes,
vitraillistes.
Les Portes Ouvertes des ateliers
sont l’occasion de découvrir des savoir-faire mais aussi des lieux, des machines, des outils et des matériaux, des textures et des odeurs.
Tout un patrimoine matériel et immatériel à la fois !
Qu’ils soient situés
au fond de cours pavées
arborées ou au détour de ruelles faubouriennes, des lieux d’activité
parfois insoupçonnés se dévoilent.
Démonstrations de savoir-faire
Bijoutiers,
couturiers, graveurs, lithographes, imprimeurs, créateurs d’objets, céramistes et restaurateurs d’œuvres
d’art vous proposent des
démonstrations de savoir-faire dans leurs ateliers.
Table ronde
SAMEDI 10H-12H
Manufacture
de Belleville, 37 rue Bisson, Paris 20e
« Comment faire vivre l’écosystème de la Manufacture de Belleville ? »
Le samedi
matin, contributeurs et artisan.e.s
engagé.e.s dans le projet de
Manufacture sont invité.e.s à débattre dans l’espace d’exposition
et de rencontre sur les combats à mener pour faire exister ce nouvel écosystème
autour de l’activité au cœur de la ville.
Expositions
SAMEDI – DIMANCHE 11 & 12 OCTOBRE
14H-19H
Manufacture de
Belleville, 37 rue Bisson, 20e
Sublime Objet : L’art
contemporain questionne les frontières entre l’art et l’artisanat.
Les Lumières de Belleville : Créations lumineuses d’artistes et d’artisan.e.s.
La Manufacture de Belleville exposition manifeste : Retour sur la mobilisation et la construction du
projet.
Belleville, capitale de la chaussure : Belleville fut jadis un haut lieu de la chaussure, les « Godasses
de Belleville » se vendaient dans le monde entier.
L’ouverture de la
Manufacture ne pouvait se faire sans rendre hommage à l’un de ses derniers
artisans, Maurice Arnoult, qui jusque dans les années 2000 a transmis son
savoir-faire. Avec les Ateliers Maurice Arnoult.
Entre
tradition et innovation, tout un écosystème artisanal au cœur de la ville en devenir
est à découvrir, révélant une grande diversité de métiers. Belleville
attire des citoyens
et citoyennes d’ici et d’ailleurs, en quête d’un cadre de vie chaleureux et à échelle
humaine, désireux.ses de
façonner une ville pour demain active et créative, juste et solidaire.
2 points
d’accueil :
LA MANUFACTURE DE BELLEVILLE, 37 rue Bisson Paris 20e
Le GRETA CDMA, 21 rue Sambre et Meuse Paris 10e
Le programme et le plan sont téléchargeables sur le
site www.artisansdebelleville.fr
LA MANUFACTURE DE BELLEVILLE
La mobilisation des habitant.e.s, il y a 10
ans, pour sauver de la destruction la dernière métallerie de Belleville, va permettre
aujourd’hui à une vingtaine d’artisans et artisanes de s’installer avant la fin
de l’année dans 1200m² de nouveaux ateliers en synergie avec la halle
industrielle sauvegardée et en lien avec le quartier.
La 10e édition des Journées de l’Artisanat fête la nouvelle Manufacture et met en lumière la foisonnante activité artisanale au cœur du quartier de Belleville !
Du samedi 11 octobre 2025 au dimanche 12 octobre 2025 :
samedi, dimanche
de 14h00 à 19h00
gratuit
Tout public.
GRETA CDMA (Point d’accueil) 21, rue Sambre et Meuse 75010 Paris
https://artisansdebelleville.fr +33615465934 contact@artisansdebelleville.fr