Les Journées de l'Artisanat à Belleville ! GRETA CDMA (Point d'accueil) Paris samedi 11 octobre 2025.

Les Journées de l’Artisanat accompagnent et racontent

depuis 2016 ce projet citoyen alternatif de pôle artisanal dont l’ambition est

de créer une synergie autour de l’artisanat local.

Nées de la

volonté de dynamiser l’activité

au cœur de la ville, d’en valoriser les métiers et de favoriser la transmission

des savoir-faire, ces Journées impulsent un nouvel élan autour de l’artisanat

dans l’Est parisien.

Portes ouvertes, tables rondes et expositions sont au programme,

pour faire découvrir les métiers et l’univers captivant de celles et ceux qui

font vibrer Belleville de leur créativité et leurs savoir-faire.



70 artisans et

artisanes à rencontrer, 50 lieux à découvrir…

L’association Artisans de Belleville fédère plus de 70 artisanes et artisans

installé.es dans ce quartier populaire et cosmopolite de l’Est parisien.

Rencontres,

découvertes et passion sont à nouveau au rendez-vous.

Portes Ouvertes des

ateliers

SAMEDI ET DIMANCHE 14H-19H

A la découverte des métiers du verre, du bois,

du métal, de la terre, du cuir, du textile et du papier : Bijoutiers,

céramistes, costumiers, couturiers, créateurs de mode, de luminaires, d’objets textiles

et d’objets tous azimuts, ébénistes, encadreurs, feutrières, graveurs, imprimeurs artisanaux, lithographes, luthiers, maroquinières, métalliers, modistes, mosaïstes,

photographes en laboratoire argentique, plumassiers, plisseurs, relieurs, restaurateurs.rices

d’œuvres d’art, de livres anciens et de monuments historiques, sérigraphes, souffleurs de verre, tisserandes,

vitraillistes.

Les Portes Ouvertes des ateliers

sont l’occasion de découvrir des savoir-faire mais aussi des lieux, des machines, des outils et des matériaux, des textures et des odeurs.

Tout un patrimoine matériel et immatériel à la fois !

Qu’ils soient situés

au fond de cours pavées

arborées ou au détour de ruelles faubouriennes, des lieux d’activité

parfois insoupçonnés se dévoilent.

Démonstrations de savoir-faire

Bijoutiers,

couturiers, graveurs, lithographes, imprimeurs, créateurs d’objets, céramistes et restaurateurs d’œuvres

d’art vous proposent des

démonstrations de savoir-faire dans leurs ateliers.

Table ronde

SAMEDI 10H-12H

Manufacture

de Belleville, 37 rue Bisson, Paris 20e

« Comment faire vivre l’écosystème de la Manufacture de Belleville ? »

Le samedi

matin, contributeurs et artisan.e.s

engagé.e.s dans le projet de

Manufacture sont invité.e.s à débattre dans l’espace d’exposition

et de rencontre sur les combats à mener pour faire exister ce nouvel écosystème

autour de l’activité au cœur de la ville.

Expositions

SAMEDI – DIMANCHE 11 & 12 OCTOBRE

14H-19H

Manufacture de

Belleville, 37 rue Bisson, 20e

Sublime Objet : L’art

contemporain questionne les frontières entre l’art et l’artisanat.

Les Lumières de Belleville : Créations lumineuses d’artistes et d’artisan.e.s.

La Manufacture de Belleville exposition manifeste : Retour sur la mobilisation et la construction du

projet.

Belleville, capitale de la chaussure : Belleville fut jadis un haut lieu de la chaussure, les « Godasses

de Belleville » se vendaient dans le monde entier.

L’ouverture de la

Manufacture ne pouvait se faire sans rendre hommage à l’un de ses derniers

artisans, Maurice Arnoult, qui jusque dans les années 2000 a transmis son

savoir-faire. Avec les Ateliers Maurice Arnoult.

Entre

tradition et innovation, tout un écosystème artisanal au cœur de la ville en devenir

est à découvrir, révélant une grande diversité de métiers. Belleville

attire des citoyens

et citoyennes d’ici et d’ailleurs, en quête d’un cadre de vie chaleureux et à échelle

humaine, désireux.ses de

façonner une ville pour demain active et créative, juste et solidaire.



2 points

d’accueil :

LA MANUFACTURE DE BELLEVILLE, 37 rue Bisson Paris 20e

Le GRETA CDMA, 21 rue Sambre et Meuse Paris 10e

Le programme et le plan sont téléchargeables sur le

site www.artisansdebelleville.fr



LA MANUFACTURE DE BELLEVILLE

La mobilisation des habitant.e.s, il y a 10

ans, pour sauver de la destruction la dernière métallerie de Belleville, va permettre

aujourd’hui à une vingtaine d’artisans et artisanes de s’installer avant la fin

de l’année dans 1200m² de nouveaux ateliers en synergie avec la halle

industrielle sauvegardée et en lien avec le quartier.

La 10e édition des Journées de l’Artisanat fête la nouvelle Manufacture et met en lumière la foisonnante activité artisanale au cœur du quartier de Belleville !

Du samedi 11 octobre 2025 au dimanche 12 octobre 2025 :

samedi, dimanche

de 14h00 à 19h00

gratuit

Tout public.

GRETA CDMA (Point d'accueil) 21, rue Sambre et Meuse 75010 Paris

https://artisansdebelleville.fr +33615465934 contact@artisansdebelleville.fr