Les journées de l’attelage Site du Festidreuz Fouesnant

Les journées de l’attelage

Site du Festidreuz Lieu-dit Kerchann Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-18

Les 18 et 19 avril se dérouleront sur le site du Festidreuz à Kerchan Fouesnant les premières journées nationale de l’attelage du Finistère.

Sur 2 jours venez vous initiez et découvrir cette discipline.

Il y en aura pour tous les ages… et tous les statuts, ces deux jours mettront à l’honneur un public en situation de handicap.

Organisées par le Comité départemental d’équitation du Finistère et le comité départemental de tourisme Équestre du Finistère .

Le programme du samedi au dimanche

– Ateliers initiations et découverte y compris pour public EN SITUATION DE HANDICAP.

Sur deux jours des initiations (ateliers découverte) de 2 heures animées par des professionnels de l’attelage se dérouleront par groupes de 6 personnes (1 heure de théorie et de pratique autour du cheval (aborder l’animal, garnir, dégarnir, mise en place de la voiture) ,une heure de balade chaque participant volontaire pourra mener sous l’encadrement en double guide )). Pour les personnes en situation de handicap, le programme sera adapté.

Il est bien entendu que seul des professionnels assurés assumeront cette tâche …

L’intérêt majeur de cette découverte est d’ouvrir le handicap à un public lambda

40 personnes attendues sur deux jours en situation de handicap

50 personnes valides

– Baptêmes attelés (non proposé au public en situation de handicap)

Le but est de proposer pour le public tout venant et sans réservation, un tour adéquat à la découverte de l’attelage (15 minutes au maximum)., un responsable diplômé sera en charge de l’organisation des baptêmes. Chaque intervenant devra être assuré.

100 personnes attendues sur les deux jours

– Randonnée attelée balisée sur deux jours Une journée sera possible

Deux jours organisés, balisés, intendance et assistance comprises

– Jour 1 environ 30 km vers le littoral,

– Jour 2 20 km dans les terres.

– Animations attelées et autres

Un atelier animé par Claude et Lenaig Goenvec acteurs locaux se déroulera matin et après-midi sur les deux jours, exploitant de la cidrerie Menez Brug. Ils présenteront la race bretonne avec des exemples de débardage, maniabilité, travaux du sol…

Sur les deux jours, des animations variées équestres en journée se dérouleront.

– Repas du midi, produit locaux et crêpes

Les repas du midi, la crêperie, boisson chaude et les produits locaux seront assumés par Equibrofoen sur les 2 jours. Un stand de produit locaux avec des artisans de la com-com sera proposé.

– Soirée animée et repas du samedi soir moules-frites, dessert sera proposée sur réservation à compter de 19h00.

A 18 h un spectacle de drôlerie équestre

A 20h spectacle équestre par la bande du Vautoudan

A 21h00 soirée concert .

Site du Festidreuz Lieu-dit Kerchann Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 6 73 18 51 77

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English : Les journées de l’attelage

L’événement Les journées de l’attelage Fouesnant a été mis à jour le 2026-03-20 par OT FOUESNANT LES GLENAN