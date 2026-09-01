Les Journées de Musique ancienne : A la chambre du Roi Rue Émile Zola Brest

Informations pratiques

Brest

Les Journées de Musique ancienne : A la chambre du Roi

Rue Émile Zola Auditorium du Conservatoire Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 20:30:00

fin : 2026-09-25 22:00:00

Date(s) :

2026-09-25

Suites et sonates pour flûte à bec, viole d gambe et clavecin (D’Anglebert, Hotteterre, Lambert, Marais, Couperin).

A l’époque du concert a été imaginé comme une suite de mouvements contrastés, telle qu’on aurait pu l’entendre dans les appartements versaillais vers la fin du règne de Louis XIV.

Informations pratiques :

Durée 1h30.

Tout public.

Réservation conseillée. .

Rue Émile Zola Auditorium du Conservatoire Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 00 89 99

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English :

L’événement Les Journées de Musique ancienne : A la chambre du Roi Brest a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue