Les Journées de Musique ancienne : A la chambre du Roi Rue Émile Zola Brest
vendredi 25 septembre 2026 · Rue Émile Zola · Brest
Informations pratiques
Brest
Les Journées de Musique ancienne : A la chambre du Roi
Rue Émile Zola Auditorium du Conservatoire Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 20:30:00
fin : 2026-09-25 22:00:00
Date(s) :
2026-09-25
Suites et sonates pour flûte à bec, viole d gambe et clavecin (D’Anglebert, Hotteterre, Lambert, Marais, Couperin).
A l’époque du concert a été imaginé comme une suite de mouvements contrastés, telle qu’on aurait pu l’entendre dans les appartements versaillais vers la fin du règne de Louis XIV.
Informations pratiques :
Durée 1h30.
Tout public.
Réservation conseillée. .
Rue Émile Zola Auditorium du Conservatoire Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 00 89 99
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English :
L’événement Les Journées de Musique ancienne : A la chambre du Roi Brest a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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