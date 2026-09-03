Les Journées de Musique ancienne : La Rencontre Imaginaire Rue Émile Zola Brest

Informations pratiques

Brest

Les Journées de Musique ancienne : La Rencontre Imaginaire

Rue Émile Zola Auditorium du Conservatoire Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 20:30:00

fin : 2026-10-16 22:00:00

Date(s) :

2026-10-16

Et si Bach, Haendel et Telemann s’étaient rencontrés pour partager la même scène ?

Ce concert imagine la réunion de trois grands maîtres du baroque, unis par une même esthétique musicale mais portés chacun par une sensibilité et une vision singulière.

La profondeur et l’intensité de Jean-Sébastien Bach, les élans virtuoses et expressif s de Georges Friedrich Haendel répondent à l’élégance raffinée du célèbre Quatuor parisien de Georg Philipp Telemann.

Cette soirée invite le public à rêver la rencontre de trois compositeurs contemporains réunis par la musique.

Informations pratiques :

Durée 1h30.

Tout public.

Réservation conseillée. .

Rue Émile Zola Auditorium du Conservatoire Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 00 89 99

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English :

L’événement Les Journées de Musique ancienne : La Rencontre Imaginaire Brest a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue