Les Journées de Musique ancienne : La Rencontre Imaginaire Rue Émile Zola Brest
vendredi 16 octobre 2026 · Rue Émile Zola · Brest
Informations pratiques
Brest
Les Journées de Musique ancienne : La Rencontre Imaginaire
Rue Émile Zola Auditorium du Conservatoire Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 20:30:00
fin : 2026-10-16 22:00:00
Date(s) :
2026-10-16
Et si Bach, Haendel et Telemann s’étaient rencontrés pour partager la même scène ?
Ce concert imagine la réunion de trois grands maîtres du baroque, unis par une même esthétique musicale mais portés chacun par une sensibilité et une vision singulière.
La profondeur et l’intensité de Jean-Sébastien Bach, les élans virtuoses et expressif s de Georges Friedrich Haendel répondent à l’élégance raffinée du célèbre Quatuor parisien de Georg Philipp Telemann.
Cette soirée invite le public à rêver la rencontre de trois compositeurs contemporains réunis par la musique.
Informations pratiques :
Durée 1h30.
Tout public.
Réservation conseillée. .
Rue Émile Zola Auditorium du Conservatoire Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 00 89 99
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English :
L’événement Les Journées de Musique ancienne : La Rencontre Imaginaire Brest a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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